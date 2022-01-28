В музее-заповеднике под Воронежем улучшится качество сотовой связи

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

27 января стали известны итоги народного голосования по выбору малого населенного пункта, нуждающегося в улучшении сотовой связи. В число победителей попал воронежский хутор Дивногорье, где находится одноименный музей-заповедник.

- Хутор отвечает конкурсным требованиям: в нем менее 500 зарегистрированных жителей, отсутствует стабильный сигнал связи, есть техническая возможность подключения и (самое главное) заинтересованность местного сообщества в скорейшем решении этой задачи, - рассказали сотрудники заповедника. - Мобильная связь 4G для хуторян будет обеспечена уже в этом году.

Народное голосование проводилось осенью прошлого года. Свой голос можно было отдать не только через учетную запись, но и посредством почтового отправления. Итоги голосования для всех регионов доступны по ссылке: clck.ru/Y33DP

Программа устранения цифрового неравенства реализуется Минцифры России и компанией ПАО «Ростелеком» с 2014 г. В 2021 г. было принято решение о модернизации универсальных услуг связи и переходе на современный стандарт связи 4G (LTE), позволяющий жителям населенных пунктов получить доступ к сети интернет и услугам телефонной связи. В 2022-2023 г. планы по подключению малых населенных пунктов будут составлены с учетом нового народного голосования.