За покупку наркотиков в Воронежской области 20-летнего саратовца могут отправить за решетку

Теперь подозреваемого ожидает суд. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

Жителю Балашовского района Саратовской области грозит тюремное заключение на срок до трех лет. Об этом сообщает пресс-служба Борисоглебского городского суда.

Как выяснилось во время предварительного следствия, в середине октября прошлого года 20-летний Ш. через мобильное приложение заказал, предварительно оплатив 2050 рублей, у неустановленного лица наркотик пирролидиновалерофенон, производное наркотического средства N-метилэфедрона, массой не менее 0,89 грамма, которое должен был забрать в Борисоглебске.

В лесном массиве он пытался отыскать тайник с наркотическим средством. В это время его задержали сотрудники местного отдела полиции.