Воронежской области прибрежные территории изымают из частной собственности

На контроле 91 водный объект Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Глава департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Наталья Ветер рассказала о борьбе с застройкой прибрежных территорий, отвечая на вопросы жителей в прямом эфире в четверг, 27 января. В частности, воронежцы обеспокоены судьбой реки Усманка.

Речь идет о случаях, когда прибрежные территории оказываются в частных руках. Собственники ограждают свои владения, перекрывая доступ к воде, а также строят там дома.

- Тема злободневная. Когда мы совместно с Росимуществом и прокуратурой взялись за нее, судебной практики наработано еще не было. Сейчас уже есть опыт изъятия участков из права собственности, - рассказала Наталья Ветер. – Работа ведется. Мы выявляем участки, которые практически расположены поперек водного объекта.

По словам Натальи Ветер, на контроле находится 91 водный объект. В департаменте имущественных и земельных отношений прошло совещание, посвященное этому вопросу. Прорабатывается система реагирования на застройку прибрежных участков.

- Мы будем признательны жителям, если они сообщат о подобных случаях, - добавила глава департамента.