Три призовых места заняли воронежцы на международном турнире по гандболу

Лучшими игроками турнира стали Мария Зайцева (Астрахань) и Александр Мох (Бобров). Фото Межрегионального центра развития гандбола.

В Боброве состоялся международный гандбольный турнир памяти Алексея Саядяна.

У юношей победу праздновали парни из Саратова. У хозяев – сборной Боброва – второй результат. Тройку призеров замкнули представители одного из гандбольных центров страны – команда Чехова (Московская область).

У девушек победу первой стала сборная Астрахани, показавшая 100-процентный результат. Серебро в активе рамонских спортсменок, третье место поделили сборные ДНР и Новой Усмани.

Лучшими игроками турнира стали Мария Зайцева (Астрахань) и Александр Мох (Бобров).

СПРАВКА «КП»

Алексей Саядян - известный российский гандболист, чемпион СССР 1990 года. Он родился в Астрахани, также играл в Воронеже, Казани, Иране и Оренбурге. Последние годы жизни Алексей посвятил тренерской работе с детьми в бобровской детско-юношеской спортивной школе. 3 ноября 2020 года Алексей Саядян ушел из жизни от осложнений после COVID-19.