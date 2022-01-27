Современные терминалы оплаты проезда в воронежских маршрутках установят в марте

Терминалы позволят пассажирам мгновенно получить электронный билет.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Новые терминалы оплаты проезда в воронежских маршрутках появятся в марте. В целом установят 259 современных валидаторов. Об этом рассказала представитель «СберТройка» Евгения Шпидонова на круглом столе, посвященном общественному транспорту в четверг, 27 января.
Новые терминалы позволят пассажирам мгновенно получить электронный билет. Таким образом сократится время посадки в автобус, а водители не будут лишний раз отвлекаться. Систему планируют сначала запустить в тестовом режиме.
Кроме того, Евгения Шпидонова добавила, что обсуждается запуск в Воронеже транспортных карт – аналогов карты «Тройка».