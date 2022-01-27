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Общество27 января 2022 16:11

Современные терминалы оплаты проезда в воронежских маршрутках установят в марте

Валидаторами оснастят 259 автобусов
Мария Щербакова
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Терминалы позволят пассажирам мгновенно получить электронный билет.

Терминалы позволят пассажирам мгновенно получить электронный билет.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новые терминалы оплаты проезда в воронежских маршрутках появятся в марте. В целом установят 259 современных валидаторов. Об этом рассказала представитель «СберТройка» Евгения Шпидонова на круглом столе, посвященном общественному транспорту в четверг, 27 января.

Новые терминалы позволят пассажирам мгновенно получить электронный билет. Таким образом сократится время посадки в автобус, а водители не будут лишний раз отвлекаться. Систему планируют сначала запустить в тестовом режиме.

Кроме того, Евгения Шпидонова добавила, что обсуждается запуск в Воронеже транспортных карт – аналогов карты «Тройка».

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