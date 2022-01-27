Воронежский губернатор попал в 20-ку самых цитируемых глав регионов

У Александра Гусев есть личные страницы в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram и Телеграмм Фото: предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области.

Воронежский губернатор Александр Гусев занял 20-е место в рейтинге самых цитируемых глав регионов, которые ведут собственные блоги и страницы в социальных сетях по итогам 2021 года. Исследование провела компания «Медиалогия». Результаты опубликовали в четверг, 27 января.

У Александра Гусева есть личные страницы в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram. В феврале прошлого года он создал и собственный телеграмм-канал.

По итогам 2020 года глава региона в первую двадцатку не попал. В 2021 СМИ активно цитировали именно телеграмм-канал Гусева. В частности, когда он дал поручение проверить все автопарки пассажирских перевозчиков после взрыва газа в маршрутке.

Лидерами рейтинга традиционно стали мэр Москвы Сергей Собянин, президент Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Отметим, медиарейтинг основан на индексе цитируемости – показатель, который учитывает количество ссылок на записи губернаторов в сообщениях журналистов. Значение имеет и влиятельность СМИ, в котором была опубликована цитата.