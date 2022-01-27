В Воронеже в феврале снесут два «Робина Сдобина» и пекарню

В феврале в Воронеже сломают 18 киосков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии сообщили о планах по сносу в феврале незаконно поставленных киосков и других сооружений. Их на этот раз 18.

Больше всех их пойдет на слом в Левобережном районе – 8. Среди них два киоска на Брусилова, 3 – один «Русский аппетит», другой заброшенный, на остановке Ильича. Кроме того, уничтожат четыре бесхозных терминала. Три из них располагаются на Ленинском проспекте – на остановках Арзамасской и Полины Осипенко и возле дома № 33. Еще один - на улице Новосибирской (на остановке Танеева). Также снесут непонятное строение по адресу: улица Димитрова, 2г и продуктовый киоск на улице Саврасова, 46.

Пять незаконных сооружений пойдут на слом в Коминтерновском районе. Это действующий киоск по адресу: ул. 45 Стрелковой дивизии, 271 и еще четыре закрытых – на Лизюкова, 16, Электросигнальной, 1, Бульваре Победы, 12, Московском проспекте, 179.

В Советском районе снесут пекарню на Ворошилова, 24, киоск «Русский аппетит» на Острогожской, 168у и бесхозное сооружение на Южно-Моравской, 62.

В Железнодорожном районе уничтожат два киоска: «Робин Сдобин» на Артамонова, 16 и продуктовый по адресу: Переверткина, 51.