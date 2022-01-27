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Происшествия27 января 2022 14:29

В Воронежской области поймали экс-заключенного, причинившего тяжкий вред здоровью 29-летнего мужчины

Ссора, переросшая в драку, произошла в одном из общежитий Нововоронежа
Алексей СЕРГУНИН
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В отделе полиции мужчина во всем сознался.

В отделе полиции мужчина во всем сознался.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть ОМВД России по Нововоронежу поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что в приемное отделение доставлен 29-летний местный житель с телесными повреждениями в виде закрытой черепно-мозговой травмы и перелома основания черепа.

Сотрудники полиции выяснили, что потерпевший приехал в гости к своей знакомой в общежитие на улице Ленина. Находясь на лестничной площадке, к ним подошел 36-летний житель Семилукского района. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого последний взял за ноги потерпевшего и перекинул его через перила второго этажа, после чего скрылся.

Врачи диагностировали у мужчины телесные повреждения, которые квалифицируются, как тяжкий вред здоровью. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого, ранее неоднократно судимого за тяжкие преступления. В отделе полиции мужчина во всем сознался. В соответствии с частью 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» злоумышленнику, который сейчас находится в изоляторе временного содержания, грозит до восьми лет лишения свободы.

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