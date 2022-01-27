В Воронеже решить проблему с общественным транспортом невозможно из-за нехватки автобусов

Работать на маршрутах стало невыгодно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замруководителя городского управления Максим Захаров заявил о колоссальной нехватке автобусов общественного транспорта. Еще два года назад Воронеж обслуживали около 1,5 тыс. единиц. Сейчас плановый выпуск должен быть 1 289 единиц. По факту же всего 1 284. Причем, одновременно выпустить все машины на линию невозможно, так как необходимо проводить диагностику транспортных средств перед началом работы. Речь об этом шла на круглом столе «Проблемы и перспективы городского общественного транспорта» в четверг, 27 января.

В итоге горожан ежедневно обслуживает 87% автобусов от запланированного норматива. Захаров пояснил, что уменьшение, в том числе связано с уходом физических лиц. Раньше частники покупали автобусы, заключали договор и выходили на маршрут. Сейчас экономическая ситуация такова, что люди не могут выплатить лизинги. За год потеряли около 200 автобусов.

Максим Захаров посоветовал горожанам набраться терпения. Сейчас решить вопрос с транспортным обслуживанием проблемных районов невозможно.

- Со своей стороны мы работаем над приобретением 100 единиц автобусов большого класса. Это позволит распределить транспортные потоки. Частично решить вопрос с соблюдением расписания. Но это не быстро. По плану новые автобусы должны поступить в начале лета, - добавил Захаров.

Чиновник отметил, что точечные нарушения администрация контролирует. К примеру, когда водители проезжают остановки. Есть возможность привлекать перевозчиков к ответственности. В целом за 2021 год наложили штрафов на 4 млн 817 тыс. рублей (4 817 нарушений), а за январь 2022 года – на 261 тыс.

Напомним, в Воронеже остро стоит проблема с нехваткой водителей общественного транспорта. Кадровый дефицит составляет 70%.

- Есть пример перевозчиков, у которых есть автобусы, но они стоят – некого сажать за руль. С начала пандемии отток водителей системный. Раньше это был сезонный фактор. Летом водители уходили в дальнобойщики, на стройки, сейчас дефицит постоянный, - рассказал Захаров.

Это является и одной из причин участившихся ДТП с участием маршруток. Водители работают слишком много – концентрация теряется.