На второй турецкий сбор воронежского «Факела» приехали еще три игрока из дубля

29 января «Факел» сыграет в Белеке с северомакедонским «Шкупи». Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

В расположение воронежского «Факела», начавшего второй сбор в Белеке, прибыли игроки «Факела-М» Дмитрий Неплюев, Даниил Батищев и Дмитрий Кортнев. А Тимур Бабенков, Никита Поляков и Данила Ермаков, работавшие с главной командой на первом учебно-тренировочном сборе в Сиде, продолжат подготовку к возобновлению сезона в составе «молодежки».

Напомним, что в рамках подготовки ко второй половине сезона подопечные Олега Василенко поделили очки с двумя клубами РФПЛ – казанским «Рубином» (4:4) и «Нижним Новгородом (0:0).

Теперь 29 января «Факел» сыграет в Белеке с северомакедонским «Шкупи».