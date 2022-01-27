В Воронеже «Стройресурс» получил право застраивать многоэтажками ветхий квартал за 62,9 миллиона рублей

Застройку территории ветхого квартала на Беговой должны завершить до конца 2030 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии подвели итоги аукциона на право застройки ветхого квартала на улице Беговой Коминтерновского района. Начальная цена торгов была 8,7 миллионов рублей. При шаге аукциона в 434 тысячи в итоге участок приобрела компания ООО «Стройресурс» за 62,9 миллионов рублей. В торгах также участвовали ООО «СЗ «Ремстрой» и строительно-монтажное управление «БИК». Представители ООО «СЗ «Монолитстрой», заявлявшиеся на аукцион, в итоге на него не пришли.

Теперь новый владелец ветхого квартала на улице Беговой должен будет расселить 25 жильцов из четырех аварийных домов: №№ 4, 6, 8 и 10. Их должны снести не позже декабря 2024 года.

На месте старого квартала планируют построить 72,5 тысяч квадратных метров современного жилья. В частности, на ней появятся два многоквартирных дома в 17 этажей. В них оборудуют подземные паркинги общей площадью 25,4 тысяч квадратных метров. Застройку этой территории должны завершить до конца 2030 года.