В Воронеже поймали автоугонщиков

В соответствии с частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража» угонщикам грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Фото: Андрей КАРА

51-летний воронежец сообщил в одно из местных отделений полиции, что у него украли автомобиль «Ауди-100». Сотрудники полиции установили, что машина, припаркованная на улице Шидловского, была похищена ночью. Причиненный ущерб составил около 70 тысяч рублей.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили путь следования похищенного транспорта, данные автомобиля ВАЗ-2115, на котором предположительно передвигались подозреваемые, а также их личности и местонахождение. Ими оказались 39 и 17-летние жители областного центра.

Правоохранители задержали подозреваемых на рабочих местах и доставили в отдел полиции. Задержанные во всем сознались и пояснили, что, проезжая мимо иномарки, решили похитить ее для дальнейшей разукомлектации и продажи запчастей. При помощи троса злоумышленники отбуксировали транспортное средство в гараж, где приступили к его разбору.

В соответствии с частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража» угонщикам грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.