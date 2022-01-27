Мультик воронежских аниматоров взял международную премию «Золотой единорог»

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Мультфильм воронежской студии Wizart Animation стал лауреатом международной премии Golden Unicorn, сообщили представители студии в соцсетях. Обладателем статуэтки «Золотого единорога» стал полнометражный фильм «Ганзель, Гретель и Агентство Магии», который вышел в прокат в конце марта 2021 года. Награду работы международное жюри, состоящее из европейских, американских и других зарубежных кинематографистов, присудило творению воронежских аниматоров в номинации «Лучший анимационный фильм».

- Для нас большая честь получить такую престижную награду в третий раз, ранее обладателями этой статуэтки становились наши мультфильмы «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение» и «Снежная Королева: Зазеркалье». То, что награды присуждает жюри, состоящее из международных кинематографистов, лишний раз подтверждает тот факт, что проект пришелся по душе не только зрителям, но и был качественно сделан, раз его высоко оценили и профессионалы киноиндустрии. Такое признание дает нам дополнительный стимул создавать новые анимационные фильмы, которые будут востребованы на мировом уровне, - отметил генеральный продюсер Wizart Animation Владимир Николаев.