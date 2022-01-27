Департамент экологии вмешается в реконструкцию Петровского сквера в Воронеже

Фото Марины Колесниковой (Дом журналистов)

Воронежский департамент природных ресурсов и экологии намерен проконтролировать реконструкцию Петровского сквера. Речь идет о возможной вырубке деревьев. Об этом рассказала глава департамента Наталья Ветер, отвечая на вопросы жителей региона в прямом эфире в официальных пабликах правительства области в соцсетях в четверг, 27 января.

- Петровский сквер – особо охраняемая природная территория. Все технические решения по реконструкции мы будем контролировать, предварительно согласовывать, - рассказала Наталья Ветер. – На сегодняшний день, к сожалению, отменена экологическая экспертиза. Однако наш департамент регулирует спорные моменты относительно особо охраняемых природных территорий.

О намерении реконструировать Петровский сквер в ноябре 2021 года заявил мэр Вадим Кстенин. На проспекте Революции проводят масштабную реконструкцию. Однако сквер в зону работ не входит. Он будет выбиваться на фоне обновленного проспекта.