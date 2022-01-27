Воронежцам показывают подлинные вещи труженников тыла времен Великой Отечественной

фото краеведческого музея

В музее «Арсенал» (ул. Степана Разина, 43) работает выставка «Все для фронта! Все для Победы!». Экспонаты привезли из фондов Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле».

- Выставка рассказывает о героическом подвиге тружеников тыла, которые ковали «Оружие Победы». В экспозиции представлены фотографии, документы, приказы, телеграммы, воспоминания бойцов трудового фронта, а также подлинные и мемориальные предметы: личные вещи тружеников тыла, оборудование, - отметили в музее.

Экспозиция состоит из 11 тематических комплексов, где наглядно показано, как функционировали отрасли советской промышленности, сельское хозяйство, как жила страна в период суровых военных испытаний.

Можно посмотреть до 20 марта.