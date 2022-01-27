В Воронеже два концерта даст пианист-виртуоз

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Два дня в Воронеже будет гастролировать лауреат международных конкурсов Юрий Фаворин. 28 и 29 января пианист-виртуоз выступит в филармонии с Воронежским академическим симфоническим оркестром под управлением Владимира Вербицкого.

Юрий Фаворин окончил музыкальную школу имени Гнесиных по классам фортепиано, кларнета и композиции, Московскую консерваторию имени Чайковского. В 12 лет стал лауреатом международного конкурса композиторов-пианистов «Николай Рубинштейн и Московская композиторская школа», в 16 - победителем I юношеского конкурса пианистов имени Рубинштейна, лауреат многочисленных международных конкурсов.

В воронежской филармонии Юрий Фаворин выступает не впервые: в декабре 2012 года он с блеском заменил канадского пианиста Андрэ Лапланта, сломавшего руку.

В первом отделении программы Юрий Фаворин сыграет Третий концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Композитор закончил писать его в усадьбе в Ивановке Тамбовской области осенью 1909 года, сразу уехал в США и «репетировал» его на картонной клавиатуре, которую взял с собой на корабль. Премьера концерта состоялась 28 ноября в Нью Йорке, в России он был представлен публике полгода спустя.

Во втором отделении прозвучат Симфония №1 «Классическая» Прокофьева и «Итальянское каприччио» Чайковского. «Классическую» симфонию Сергей Прокофьев впервые в своей практике создавал без инструмента. А «Итальянское каприччио» Чайковского столичные критики конца XIX века отвергли, посчитав его музыкой для садовых концертов. И лишь со временем произведение заняло достойное место в русском симфоническом наследии.