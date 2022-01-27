Tele2 в 2021 году расширила покрытие сети в 85 населенных пунктах Воронежской области

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За прошедший год компания модернизировала более 20% базовых станций в Воронежской области и столице региона, а также расширила территорию покрытия сети в 85 населенных пунктах. Потребление интернет-трафика за год выросло на 27%.

Техническая дирекция Tele2 в 2021 году продолжила масштабный проект по улучшению качества связи в регионе и модернизировала 22% базовых станций для увеличения скорости передачи данных в местах с высокой концентрацией абонентов. Проведенные работы затронули 82 населенных пункта области и региональную столицу – Воронеж.

За прошедший год число базовых станций в Воронежской области выросло на 13%. Новыми объектами связи были усилены 85 населенных пунктов в 29 районах региона. Кроме того, в зону покрытия высокоскоростного интернета от Tele2 вошли еще 9 населенных пунктов: села Архиповка, Верхнее Турово, Горожанка, Мужичье, Раздолье, Стадница, хутор Сухая Россошь, деревни Емань и Кривоборье. Помимо прочего, компания улучшила качество связи на федеральных трассах М-4 и Р-298.

В 2021 году оператор также расширил частотный диапазон и внедрил технологию MIMO 4x4, которая разделяет прием и передачу данных, что позволяет обеспечить хорошие скорости большому количеству пользователей. Потребление интернет-трафика в регионе за год выросло на 27%, а скорость 4G-интернета увеличилась на 15%.

В настоящее время 99% жителей Воронежской области могут воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом Tele2 и качественной голосовой связью.

Александр Гречишников, технический директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«В 2021 году мы продолжали расширять покрытие и емкость сети с учетом растущей абонентской базы и потребностей наших клиентов. Мы фиксируем непрерывный рост потребления интернет-трафика в сети Tele2 – только по отношению к прошлому году объем увеличился на треть. Компания стремится к тому, чтобы каждый житель региона имел стабильный доступ к современным цифровым услугам и сервисам благодаря качественной мобильной связи. В 2022 году Tele2 сохранит выбранный курс: мы продолжим инвестировать в развитие сетевой инфраструктуры в Воронежской области».

Оператор развивает свою сеть на самом современном технологическом оборудовании 5G Ready (готовое к внедрению 5G), что позволяет предоставлять пользователям надежную и качественную связь.