В Воронежской области в 2021 году животные чаще гибли от бешенства, чем в 2020-м

Кошки выбились в лидеры печального рейтинга по заболеваниям бешенством. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Санитарные врачи предоставили данные по заболеваниям бешенством животных в 2021 году. Они зарегистрировали 25 лабораторно подтвержденных случаев. Это в 1,4 раза больше, чем в 2020-м. Тогда было 17 случаев гибели животных от бешенства.

В 2021 году от бешенства не стало девяти кошек, семи собак, по четыре лисицы и коровы и одного волка.

А вот кусали животные людей в 2021 году на 6,8% меньше, чем в 2020-м (соответственно 4689 и 5034 человека). Меньше стали нападать и дикие братья наши меньшие. Число ЧП с ними по сравнению с 2020 годом уменьшилось на 9,2% (соответственно 166 и 183 случая).

Заболеваний бешенством среди людей в Воронежской области не было с 2009 года.