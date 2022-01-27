Воронежцы пожаловались в департамент экологии на намерение мэрии создать новое кладбище

Ресурсы существующих погостов исчерпаны Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава департамента природных ресурсов и экологии Наталья Ветер прокомментировала намерение мэрии Воронежа создать новое кладбище в районе Семилукских выселок. С таким вопросом во время прямого эфира в четверг, 27 января, к чиновнице обратились местные жители. Рядом с предполагаемым кладбищем – дачный поселок. Недалеко скважина, из которой владельцы СНТ черпают воду. Дачники не согласны с перспективой появления погоста.

Наталья Ветер отметила, что вопрос соблюдения санитарных норм относится к ведению Роспотребнадзора.

- Я видела в мессенджерах сообщения жителей, которые просят познакомиться с проектным решением. Мы готовы включиться в эту работу, чтобы было понимание по водозабору. Централизованный он или нет? На какой глубине, из какого водоподъема насос берет воду? – пояснила Наталья Ветер. – Когда жители сделают обращение к нам, мы направим встречные запросы. Нам потребуется документация, которая подтвердит достоверность сведений жителей.

Напомним, о создании нового кладбища рассказал мэр Вадим Кстенин 19 января. По его словам, сейчас в городе дефицит мест для захоронения. Существующие погосты исчерпали свои возможности. Мэрия долго подбирала земельный участок, который соответствовал бы всем необходим требованиям.