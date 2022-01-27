Воронежец умудрился заполучить чужую квартиру и продать ее третьему лицу

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Воронежу выявили факт легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что подозреваемый разместил в СМИ и в интернете ложные сведения о предоставлении возглавляемой им коммерческой фирмы займов под залог недвижимости. Пользуясь юридической неграмотностью потерпевшей, обратившейся к нему по объявлению, злоумышленник заключил с ней договор купли-продажи ее квартиры, расположенной в жилом массиве «Олимпийский», с переходом права собственности к нему.

После этого он выдал женщине незначительную часть суммы, указанной в договоре, и в течение некоторого времени даже получал от нее деньги в качестве оплаты основного долга. Затем 35-летний подозреваемый фиктивно продал жилплощадь подставному лицу за полтора миллиона рублей, но после формального перехода права собственности к покупателю фактически продолжал владеть и распоряжаться указанной квартирой.

Полицейские устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности подозреваемого и его причастность к аналогичным фактам преступной деятельности.

В соответствии с частью 3 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.