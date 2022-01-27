Директору воронежской фирмы «светит» пять лет тюрьмы

Обвиняемый причинил крупный ущерб двум банкам и Гарантийному фонду Воронежской области на общую сумму в почти 23 миллиона рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 27 января, прокуратура Ленинского района Воронежа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего руководителя коммерческой организации по ч. 1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита). Об этом сообщает телеграм-канал региональной прокуратуры.

По версии следствия, в июне 2014 года руководитель ООО «Европрод» предоставил в банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии организации, которые имели существенное значение для принятия решения о заключении кредитного договора. Банк заключил с ООО «Европрод» договор о предоставлении кредита на 30 миллионов рублей. Поручителем по договору являлся Гарантийный фонд Воронежской области. Затем заемщик взял еще один кредит в другом банке для погашения части финансовых обязательств по первому кредитному договору.

В результате невыплаты кредита обвиняемый причинил крупный ущерб двум банкам и Гарантийному фонду Воронежской области на общую сумму в почти 23 миллиона. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.

Максимальное наказание, которое грозит руководителю ООО «Европрод», - лишение свободы на срок до пяти лет.