В воронежском общественном транспорте не хватает 70 процентов водителей

Сейчас на маршруты выходят меньше трети положенного количества водителей. Фото: из архива «КП»

В Воронеже катастрофически не хватает водителей общественного транспорта. Об острой проблеме рассказал заместитель главы городского управления транспорта Максим Захаров на круглом столе по этой теме.

По данным чиновника, сейчас штат перевозчиков укомплектован лишь на 30 процентов. Часть людей отказалась работать из-за большого риска заразиться ковидом, тем более, что многие их коллеги тяжело болели и даже умирали. Да и по заработкам работа шофера маршрутки – далеко не самая привлекательная. Тем более, что приходится работать с раннего утра до позднего вечера без нормального перерыва. По нормативам, один автобус должны обслуживать три водителя, чтобы вовремя меняться. На самом деле из-за дефицита кадров это правило не соблюдается.

Также Максим Захаров сообщил, что из-за снижения числа пассажиров в период пандемии у всех перевозчиков возникли финансовые проблемы. В итоге количество общественного транспорта в городе существенно сократилось: от 1,5 тысяч машин до 1284.