За неделю в Воронежской области от гололеда пострадали 1247 человек

За неделю с травмами различного характера в медучреждения области обратились 3351 человек, из них 2170 - в Воронеже, сообщил региональный департамент здравоохранения. Из-за гололеда с 20 по 26 января пострадали 1247 жителей области.

- Большинству помощь была оказана амбулаторно, госпитализация понадобилась только 137 пациентам, - добавили в облздраве. - Также за отчетный период зарегистрировано 23 случая обморожений и два случая переохлаждений. Один человек пострадал от падения обледенений, госпитализация ему не понадобилась.