Воронежская пенсионерка отдала мошенникам 350 тысяч рублей

Всего за минувшие сутки жертвами аферистов стали 11 жителей нашего региона. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

80-летняя жительница Воронежа сообщила в одно из местных отделений полиции, что неизвестный обманул ее крупную сумму денег.

Потерпевшая пояснила, что ей на стационарный телефон позвонил мужчина, который представился ее внуком и сообщил, что стал виновником ДТП. После этого мошенники разыграли целый аудиоспектакль, женщине поочередно названивали аферисты, представлявшиеся следователями, адвокатами, родственниками пострадавшего и медиками. Всего было зафиксировано около 15 звонков. Пообщавшись с таким количеством людей, потерпевшая ошибочно убедилась в том, что ее внуку нужна помощь. Женщина приготовила 350 тысяч рублей и передала их курьеру, который приехал за деньгами в медицинской маске. После этого она связалась со своими родственниками, а те посоветовали ей незамедлительно обращаться в полицию.

Всего за минувшие сутки жертвами аферистов стали 11 жителей нашего региона. Общий ущерб составил почти 2,5 миллиона рублей. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские призывают воронежцев быть бдительными и не доверять звонкам от неизвестных. Если родственники или знакомые просят вас о денежной помощи по телефону, отправляют смс-сообщение с подобной просьбой, обязательно перезвоните им по известным вам телефонам. Также ни в коем случае не передавайте деньги курьерам. Берегите себя и свое имущество!