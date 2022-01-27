Воронежцы завоевали на чемпионате и первенстве ЦФО по спортивному ориентированию на лыжах завоевали 16 медалей

Соревнования в родном Воронеже принесли нашим спортсменам кучу медалей. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

С 20 по 24 января в Воронеже прошли чемпионат и первенство ЦФО по спортивному ориентированию в лыжных дисциплинах. Более 200 спортсменов боролись за награды в трех возрастных группах.

Спортсмены сборной Воронежской области выступили отлично. В дисциплине кросс-спринт весь пьедестал почета, в группе юноши до 15 лет, оказался за нашими спортсменами: золото завоевал Владислав Тимонин, серебро - Вячеслав Тимонин, бронзу - Кирилл Молодских. В группе «юноши до 17 лет» - серебро у Макара Козлова, бронза - у Егора Зюзюкова.

В дисциплине «кросс-классика» золото завоевали Валерия Шипилова и Владислав Тимонин, серебро - Вячеслав Тимонин, бронзу - Мария Гурина и Кирилл Молодских.

В самой зрелищной дисциплине «кросс-эстафета» награды завоевали сразу несколько команд Воронежской области. В группе девушки до 15 лет на вторую ступень пьедестала почета поднялись: Арина Савельева, Дарья Кузовкина, Мария Гурина, а у девушек до 17 лет: Елизавета Потапенко, Софья Уварова, Валерия Шипилова. Среди юношей до 15 лет лучшими оказались: Кирилл Молодских, Вячеслав и Владислав Тимонины. В группе юноши до 17 лет вторыми стали Макар Козлов, Александр Баранов и Егор Зюзюков.

В итоговом общекомандном зачете Воронежская область оказалась на первом месте в группе юноши и девушки до 15 лет, на втором – среди юношей и девушек до 17 лет.

Гонки получились удачными для большинства воронежских спортсменов. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Эти соревнования были отборочными на финал XI зимней Спартакиады учащихся России. По итогам отбора право на участие в ней получили команды Московской, Воронежской и Тамбовской областей.

Финал Спартакиады пройдет в столице Башкортостана Уфе с 4 по 8 марта 2022 года.