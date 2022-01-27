Жителя Воронежской области отправили в колонию за драку с ножом

Злоумышленник нанес потерпевшему не менее одного удара в живот. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Бутурлиновский районный суд вынес обвинительный приговор 35-летнему местному жителю в соответствии с п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

По мнению следствия, 1 мая прошлого года примерно в 19:00 у подсудимого, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт с 40-летним жителем Бутурлиновского района, который перерос в обоюдную драку. В результате злоумышленник нанес потерпевшему не менее одного удара в живот. Врачи зафиксировали тяжкий вред здоровью.

Согласно вердикту суда, осужденный проведет ближайшие три года в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.