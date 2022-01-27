Облздрав рассказал воронежцам о сокращении срока карантина при контакте с больными ковидом до 7 дней

С 26 января карантин для контактировавших с заболевшими коронавирусом сокращается до 7 дней. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ от 21 января, люди, общавшиеся с больным ковидом, должны находиться в изоляции (в обсерваторе, по месту жительства) не менее семи календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 или до выздоровления - а не 14 дней как раньше.

- Сидящим на карантине формируется листок нетрудоспособности на весь период изоляции, то есть на 7 дней, - отметили в облздраве. - Сокращение срока карантина не распространяется на тех, кто получил постановление о нахождении на самоизоляции до вступления в силу нового документа.

На утро 27 января в Воронежской области зафиксирован взрывной суточный прирост заболевших ковидом - 1155 человек