В Воронежской области сотрудникам предприятия выплатили 400 тыс рублей задолженности по зарплате

Сотрудники одного из предприятий Воронежской области, в том числе уволенные, пожаловались в Гострудинспекцию на долги по зарплате. В рамках проведения внеплановой проверки инспектор труда установил, что задолженность по заработной плате действительно существует.

- На основании выданного гострудинспекцией предписания четыре сотрудника организации, в том числе уволенные, получили заработную плату в общей сумме более 400 тысяч рублей. Виновные в нарушении трудового законодательства будут привлечены к административной ответственности, - отметили в Государственной инспекции труда Воронежской области.