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Общество27 января 2022 9:07

В Воронежской области сотрудникам предприятия выплатили 400 тыс рублей задолженности по зарплате

Помогла проверка трудинспекции
Ярослав ИВАНОВ
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Сотрудники одного из предприятий Воронежской области, в том числе уволенные, пожаловались в Гострудинспекцию на долги по зарплате. В рамках проведения внеплановой проверки инспектор труда установил, что задолженность по заработной плате действительно существует.

- На основании выданного гострудинспекцией предписания четыре сотрудника организации, в том числе уволенные, получили заработную плату в общей сумме более 400 тысяч рублей. Виновные в нарушении трудового законодательства будут привлечены к административной ответственности, - отметили в Государственной инспекции труда Воронежской области.

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