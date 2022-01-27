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Происшествия27 января 2022 8:25

У воронежца на улице отобрали мобильник

Преступление произошло на окраине города
Ярослав ИВАНОВ
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На окраинах Воронеже усиливается криминогенная обстановка. Просто поговорить на улице по телефону без ущерба быть ограбленным уже нельзя. Так случилось на днях с 31-летним воронежцем. В вечернее время у одного из питейных заведений на улице Чебышева к мужчине подошел прохожий, неожиданно выхватил у него из руки мобильник и убежал. Потерпевший оценил ущерб в 9 000 рублей, но заявление в полицию написал.

Подозреваемого задержали: у 47-летнего воронежца изъяли похищенный телефон. За грабеж ему грозит до четырех лет заключения.

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