У воронежца на улице отобрали мобильник

На окраинах Воронеже усиливается криминогенная обстановка. Просто поговорить на улице по телефону без ущерба быть ограбленным уже нельзя. Так случилось на днях с 31-летним воронежцем. В вечернее время у одного из питейных заведений на улице Чебышева к мужчине подошел прохожий, неожиданно выхватил у него из руки мобильник и убежал. Потерпевший оценил ущерб в 9 000 рублей, но заявление в полицию написал.

Подозреваемого задержали: у 47-летнего воронежца изъяли похищенный телефон. За грабеж ему грозит до четырех лет заключения.