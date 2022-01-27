В Воронежской области ростовчане, пойманные с тремя килограммами наркотиков, получили большие сроки

Часть задержанной партии наркотиков. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Богучарский районный суд вынес приговор 35 и 36-летних жителей Ростовской области. Они перевозили крупную партию наркотиков.

В ходе следствия выяснили, что в июне 2020 года жители Ростовской области после оплаты взяли партию смертоносной отравы в тайнике в подмосковном лесу. А потом повезли ее на малую родину по трассе «Дон». На 741 километре их задержали на стационарном посту ДПС. Операцию проводили не только полицейские, но и сотрудники ФСБ.

Во время обыска в салоне автомобиля, на котором ехали наркокурьеры, в воздухоотводах передней панели обнаружили и изъяли три свертка с веществами светлого цвета, перемотанные скотчем. А в корпусе воздушного фильтра под капотом нашли еще четыре свертка с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что в них было около 2,7 кг N-метилэфедрона и более 300 граммов синтетического наркотика MDMA, известного как «экстази».

Задержанные наркокурьеры полностью признали свою вину, пояснив, что планировали оборудовать тайники в Ростовской области, а первой точкой маршрута должен был стать город Каменск-Шахтинский. 36-летний мужчина уже был судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Суд признал обоих виновными и приговорил 35-летнего обвиняемого к семи годам колонии строгого режима. 36-летний получил восемь лет колонии особого режима.