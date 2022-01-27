В Воронеже на левом берегу сгорел «Форд»

На обоих пожарах машин обошлось без пострадавших. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два пожара, в которых были повреждены машины, случились в Воронеже и Новохоперском районе.

В четверг, 27 января, в 9.27 на улице Старых Большевиков Левобережного района загорелся «Ford Fusion». На место пожара выезжали семь сотрудников МЧС на двух машинах. Огонь потушили в 9.36. К этому времени в «Форде» пламя сильно повредило моторный отсек. Пострадавших на пожаре не было.

А сутками ранее, в среду, 26 января, около десяти часов утра на дороге Новохоперск – Нижний Карачан в селе Новоржавец загорелся грузовик «Скания» с прицепом. На место пожара также работали семь специалистов МЧС, прибывших на место ЧП на двух машинах. Огонь потушили в 10.22. Фура уцелела, а вот от прицепа практически ничего не осталось. На этом пожаре также никто не пострадал.