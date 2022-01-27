Антимонопольщики оштрафовали банк за звонок воронежцу с рекламой

26 января один из банков оштрафовали за звонок воронежцу с рекламой, сообщили в управлении федеральной антимонопольной службе по Воронежской области. В заявлении антимонопольщикам житель региона указал, что ему поступил звонок с голосовым сообщением, в котором предлагался кредит с "честной процентной ставкой и доступными условиями", где нужно было нажать «1», чтобы узнать подробности, или «0», чтобы отказаться.

- Банк не представил согласие абонента на получение спорного сообщения. Таким образом, распространение рассматриваемой рекламы осуществлялось с нарушением закона «О рекламе». Банк ранее уже привлекался к административной ответственности по фактам подобных нарушений, что является отягчающим обстоятельством, - отметили в УФАС по Воронежской области.

И оштрафовали банк на 250 000 рублей.