Из воронежского театра кукол ушли арт-директор и композитор

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

26 января в отпуск с последующим увольнением ушла арт-директор Воронежского театра кукол «Шут» Светлана Дремачева. Она проработала в учреждении 25 лет. Руководитель регионального департамента культуры Мария Мазур сообщила, что просила Дремачеву остаться, но та была непреклонна.

- Мы разговаривали со Светланой Владимировной несколько раз, я просила, чтобы она рассмотрела любую форму взаимодействия, - призналась глава воронежской культуры, - но она приняла решение уйти.

Уговорить Дремачеву не смогли, в итоге ей вручили благодарственное письмо за вклад в культурную жизнь Воронежской области.

Как отметил критик и председатель Общественного совета при департаменте культуры Бронислав Табачников, Дремачева – сильный профессионал и человек, бесконечно преданный театру.

- Это заслуживает не только уважения, а преклонения! – отметил Табачников. - Но время идет, все требует обновления.

Вместе со Светланой Дремачевой из театра кукол уходит ее муж - композитор Александр Балаян.

В последнее время в воронежских театрах происходят глобальные кадровые перемены. Осенью в театр кукол на должность директора назначили экс-директора Платоновского фестиваля Любовь Пристинскую. А в середине января стало известно о сокращении ставки главного режиссера ТЮЗа. Вадиму Кривошееву, занимавшему этот пост, предложили перейти в режиссеры-постановщики, и приняли в театр худрука – Евгения Кочеткова. Он уже рассказал о планах на сезон