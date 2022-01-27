Воронежский ТЮЗ к 200-летию Островского поставит «Последнюю жертву»

Евгений Кочетков Фото: Ярослав ИВАНОВ

26 января художественный руководитель Воронежского ТЮЗа Евгений Кочетков (назначенный 14 января, из-за чего обиженным себя почувствовал главный режиссер Вадим Кривошеев, должность которого сократили) сделал программное заявление относительно вверенного ему учреждения. Новый худрук отметил, что планирует работу на годы вперед: и это не только постановки спектаклей, приглашение режиссеров, участие в фестивалях, поиск грантов. По мнению творца, все это должно содействовать поднятию имиджа театра, о котором перестали говорить.

- В этом году собираемся поставить три спектакля на большой сцене. Интересный режиссер Анатолий Ледуховский займется постановкой «Последней жертвы» Островского. К 200-летию писателя хочется, чтобы в театре был свой Островский. Режиссер замечательный, интересно работает, премьеру планируем к 27 марта, Дню театра. Работа уже началась, делаются эскизы, режиссер найдет современный язык подачи, найдет подход к воронежскому зрителю, - уверен Евгений Кочетков. - Еще две премьеры ожидаются осенью. Я поставлю классику или детский спектакль. Еще один - поставит приглашенный режиссер, сейчас ищем претендентов, веду переговоры, есть много молодых творцов - Марфа Горвиц, Виктория Печерникова, Филипп Гуревич, Алина Кушим, Юрий Печенежский.

Одним из направлений работы ТЮЗа станет бэби-театр. Кроме того, в ТЮЗе собираются сделать образовательный проект для школьников.

- Я пришел на «Капитанскую дочку». Репертуар школьной программы – ребят в зале много, кому-то не хочется читать книгу, проще рассказать по увиденному. Но многие отвлекаются. Мне кажется, в наше время можно найти другие формы, чтобы завлечь ребят, - отметил худрук.

Еще новый худрук намерен провести творческую лабораторию-конкурс по современной драматургии для подростков - с читками. Цель – поиск свежей пьесы, чтобы устроить мировую премьеру.

А еще в ТЮЗе собираются обновить интерьер, ведь «театр начинается с вешалки» и зрителей хотят увлечь с порога. Планируют обновить фойе и Зимний сад.

- Поеду советоваться по поводу оформления в Москву, есть знакомый художник, который построил не один театр, - отметил Евгений Кочетков.

Как сказал актер Александр Новиков, у труппы радостное предощущение новой работы.

Евгений Кочетков родился в Чувашии, окончил Щепкинское училище как актер. Работал несколько лет в Омском театре драмы, где увлекся режиссурой, поступил в ГИТИС на курс к Иосифу Райхельгаузу. На втором курсе был приглашен мастером в его театр «Школа современной пьесы» в качестве режиссера-постановщика, где проработал девять лет.