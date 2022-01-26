В Воронеже на дистанционку из-за ковида перевели 100 классов

В целом в регионе онлайн обучаются дети из 201 класса Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Воронеже на карантин из-за высокой заболеваемости ковидом перевели уже 100 классов в 41 школе. Такие данные пресс-служба мэрии представила на среду, 26 января. При этом днем ранее на дистанционке находились 72 класса в 34 школах.

Из-за ОРВИ учебный процесс остановили в 117 классах в 45 школах. В целом ограничения коснулись 217 классов.

В общей сложности в регионе к 25 января на дистанционное обучение из-за коронавируса перешел 201 класс в 76 школах. Это 0,6% от общего числа. Об этом на заседании оперштаба сообщили представители департамента образования. Кроме того, закрыли 7 групп в 5 детских садах.