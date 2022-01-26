Губернатор рассказал, какой будет пятая волна ковида в Воронежской области

Заболеваемость протекает в более легкой форме Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За январь на единую антиковид-линию поступило 2 479 звонков воронежцев. Такие данные привел департамент цифрового развития на заседании оперштаба в среду, 26 января.

Контакт-центр в регионе работает круглосуточно. Воронежцы могут получить информацию о вакцинации, ответы на часто задаваемые вопросы, а также первичную консультацию. Операторы могут переключить звонок в поликлинику, службу скорой медпомощи, департамент здравоохранения.

Губернатор Александр Гусев поручил усилить работу «горячей линии», чтобы люди не скапливались в очередях в поликлиниках.

- Врачи говорят о крайней высокой контагиозности (заразительности), но при этом люди болеют в легкой форме. Число тяжелых форм пока не увеличивается, - отметил глава региона. А наши врачи знают, как работать с пациентами с более тяжелым протеканием болезни: есть 15 протоколов лечения, появляются новые препараты, которые эффективно работают. Если человек болеет в легкой форме, первичную информацию он может получить по номеру 122. Или же — ему рекомендуют обратиться к врачу, в случае более тяжелого протекания болезни.

За прошлую неделю показатель заболеваемости ковидом вырос до 176 на 100 тыс. населения. Однако, по словам, главы департамента здравоохранения Александра Щукина, 86% болеющих лечатся дома. В медучреждениях находятся 1 471 человек.