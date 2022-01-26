Воронежский облсуд обязал ЛОС достроить блок обработки осадка

С иском обратилась природоохранная прокуратура Фото: Евгения ГУСЕВА

Представители Воронежских Левобережных очистных сооружений не смогли обжаловать решение районного суда, который обязал организацию выполнить ряд мероприятий. В частности, закончить строительство блока обработки осадка, что должно снизить неприятный запах, на который жалуются горожане. Судебная коллегия по гражданским делам Воронежского областного суда оставила решение без изменений. Об этом сообщили в пресс-службе суда в среду, 26 января.

Изначально в Левобережный суд обратилась природоохранная прокуратура. Дело она выиграла. Руководство ЛОС должно было в течение пяти месяцев выполнить все требования. Однако в организации посчитали, что были нарушены нормы материального и процессуального права.

Областной суд менять решение не стал. Там отметили, что есть план снижения сбросов в водохранилище (рассчитанный на 2016 – 2022 годы), инвестиционная программа (до 2025 года). Предусмотренные ими мероприятия должны быть выполнены.

- Нарушение требований законодательства влечет продолжение осуществления выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также наличие вероятности возникновения возгорания иловых карт, чем может быть причинен ущерб жизни, здоровью и имуществу неопределенного круга лиц, - добавили в пресс-службе суда.