Воронежским вузам рекомендовали проводить лекции онлайн

Такой режим продлится пока не стабилизируется эпидемическая обстановка Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Оперштаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал вузам и профессиональным образовательным учреждениям проводить лекции онлайн. Лабораторные занятия предлагают проводить малыми группами – не более 15 человек. Об этом стало известно в среду, 26 января.

Кроме того, оперштаб призвал скорректировать расписание занятий, чтобы одновременно в аудитории находились не более 50% учащихся.

Такие рекомендации будут действовать пока эпидемическая обстановка не стабилизируется. Пока же в регионе растет число заразившихся.

Напомним, из-за коронавируса на дистанционное обучение перевели 72 класса в 34-х школах. Еще в 96-ти классах из 37 школ образовательный процесс приостановили из-за ОРВИ.