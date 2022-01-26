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Общество26 января 2022 15:43

Из-за ковида изменится работа общественного транспорта в Воронеже

Водителям рекомендовали дезинфицировать салоны после каждой поездки
Мария Щербакова
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Временные интервалы движения маршруток рекомендовали скорректировать

Временные интервалы движения маршруток рекомендовали скорректировать

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал отрегулировать временной интервал движения городского транспорта. Кроме того, транспортные компании должны ежедневно дезинфицировать салоны маршруток на конечных остановках. Об этом стало известно в среду, 26 января.

Тоже самое касается и такси. Водителям рекомендовали обрабатывать салон автомобиля после каждой поездки. Необходимо протирать ручки, подлокотники и остальные контактные поверхности. Кроме того, дезинфицировать должны и остановки общественного транспорта.

Областному правительству поручили подготовить предложения по корректировке работы общественного транспорта в период сложной эпидемической обстановки.

Напомним, такие меры необходимы из-за роста числа заболевших коронавирусом. Регион побил очередной антирекорд. Медики ожидают пятую волну. При этом по официальным данным в Воронежской области только один подтвержденный случай заражения «омикроном».