Из-за ковида изменится работа общественного транспорта в Воронеже

Временные интервалы движения маршруток рекомендовали скорректировать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал отрегулировать временной интервал движения городского транспорта. Кроме того, транспортные компании должны ежедневно дезинфицировать салоны маршруток на конечных остановках. Об этом стало известно в среду, 26 января.

Тоже самое касается и такси. Водителям рекомендовали обрабатывать салон автомобиля после каждой поездки. Необходимо протирать ручки, подлокотники и остальные контактные поверхности. Кроме того, дезинфицировать должны и остановки общественного транспорта.

Областному правительству поручили подготовить предложения по корректировке работы общественного транспорта в период сложной эпидемической обстановки.

Напомним, такие меры необходимы из-за роста числа заболевших коронавирусом. Регион побил очередной антирекорд. Медики ожидают пятую волну. При этом по официальным данным в Воронежской области только один подтвержденный случай заражения «омикроном».