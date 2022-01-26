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Общество26 января 2022 15:02

В Воронеже отобрали водительские права у 50 алкоголиков и наркоманов

К такому итогу привела проверка прокуратуры в Левобережном районе
Юрий КОЗЛОВ
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Права, выданные алкоголикам и наркоманам Левобережного района, после исков прокуратуры отобрали.

Права, выданные алкоголикам и наркоманам Левобережного района, после исков прокуратуры отобрали.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники прокуратуры Левобережного района проверили, как соблюдаются законы, призванные не допускать к управлению легковыми и тем более грузовыми машинами алкоголиков и наркоманов. Оказалось, что многие из местных жителей, которым поставили такие неутешительные диагнозы, каким-то образом все же ухитрились получить водительские права.

- В 2021 году прокурор Левобережного района направил в суд 50 исков с требованием отобрать права у людей, страдающих наркоманией или алкоголизмом. Все заявления рассмотрены и удовлетворены, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.