В Воронеже отобрали водительские права у 50 алкоголиков и наркоманов

Права, выданные алкоголикам и наркоманам Левобережного района, после исков прокуратуры отобрали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники прокуратуры Левобережного района проверили, как соблюдаются законы, призванные не допускать к управлению легковыми и тем более грузовыми машинами алкоголиков и наркоманов. Оказалось, что многие из местных жителей, которым поставили такие неутешительные диагнозы, каким-то образом все же ухитрились получить водительские права.

- В 2021 году прокурор Левобережного района направил в суд 50 исков с требованием отобрать права у людей, страдающих наркоманией или алкоголизмом. Все заявления рассмотрены и удовлетворены, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.