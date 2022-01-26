Под Воронежем тяжелобольному ребенку-инвалиду не выдали положенные ему лекарства

Ребенка не обеспечили необходимыми ему медицинскими изделиями, в частности, глюкометром. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудники прокуратуры Рамонского района в ходе проверки выяснили, что двухлетнему ребенку-инвалиду с диагнозом, который входит в перечень редких орфанных (то есть, редких) заболеваний, не выдают положенных ему лекарств. А также медицинских изделий. Его родители тщетно добивались обеспечения глюкометром с функцией забора крови и тест-полосками.

Прокурор Рамонского района подал иск в суд к департаменту здравоохранения Воронежской области об обеспечении ребенка-инвалида медицинскими изделиями и лекарственными препаратами в необходимом количестве. До тех пор, пока они будут ему нужны. Решение по иску пока не приняли.

Напомним, 26 января стало известно о другом похожем случае. Двухлетнему Арсению Лихачеву, страдающему от спинальной мышечной атрофии (СМА), федеральный консилиум врачей отказал в бесплатном обеспечении препаратом, стоящим более сотни миллионов рублей. Медики полагают, что его введение может не дать желанного эффекта. Между тем, так называемый «укол жизни» обычно дает большой шанс на выздоровление детей, больных СМА.