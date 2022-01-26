В Воронеже опытный карманник попался на мелкой краже

Задержанному рецидивисту грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В декабре 2021 года в дежурную часть отдела полиции № 4 обратилась 44-летняя жительница Воронежа. Женщина заявила, что у нее украли кошелек с деньгами. Полицейские выяснили, что кража случилась около торгового центра на Московском проспекте. Женщина отвлеклась, и из ее не до конца закрытой сумки вытащили кошелек с четырьмя тысячами рублей.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения и опросили возможных очевидцев происшествия. В итоге они установили личность вора. Им оказался неоднократно судимый за карманные кражи 35-летний воронежец. Оперативники задержали его по месту проживания и доставили в отдел полиции. Мужчина признал свою вину. Он заявил, что увидел приоткрытую сумку и не смог удержаться от соблазна в нее залезть. Похищенные деньги он успел потратить.

- Сотрудники отдела по расследованию преступлений на территории Северного микрорайона возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Вору грозит до пяти лет лишения свободы. Он будет дожидаться суда в следственном изоляторе, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Полицейские призывают воронежцев не оставлять свои вещи без присмотра и также обязательно закрывать сумки и барсетки. Особенно это важно в холодное время года при ношении объемной одежды, когда вор может легко и быстро спрятать свою «добычу».