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Происшествия26 января 2022 13:56

УФСБ показало видео обысков компании «Мотор Ленд» в Воронеже

Главу фирмы будут судить по делу о неуплате налогов на 188 млн рублей
Мария Щербакова
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Скриншот видеозаписи, предоставленной УФСБ

Скриншот видеозаписи, предоставленной УФСБ

Громкое уголовное дело о многомиллионной неуплате налогов возбудили в отношении руководства компании «Мотор Ленд». Региональное УФСБ представило оперативную видеосъемку обысков, которые проходили в компании. На записи видно, как силовики выбивают дверь, вскрывают сейф. По материалам службы безопасности Следственный комитет Воронежской области возбудил уголовное дело.

Расследование уже завершено. Гендиректора и совладельца автосалона «Мотор Ленд» Евгения Катюшкина и его брата (глава ООО «Воронежтрансбизнес») обвинили в неуплате налогов на 188 млн и 60,4 млн рублей. Правда, брат до суда не дожил – он скончался от проблем со здоровьем.

Как ранее рассказали в пресс-службе СК РФ, в 2019 году мужчины заключали договоры с фирмами, которые существовали только на бумаге. При этом результаты от мнимых взаимоотношений они включили в вычеты по налогу на добавленную стоимость. На следствии обвиняемые вину не признали.