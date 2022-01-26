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Происшествия26 января 2022 13:50

В Воронеже женщина на работе ударилась о ступеньки лестницы и получила тяжелую травму

Обстоятельства несчастного случая продолжают расследовать
Юрий КОЗЛОВ
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Травмы. полученные женщиной. потребовали лечения в больнице.

Травмы. полученные женщиной. потребовали лечения в больнице.

Фото: из архива «КП»

В региональной государственной инспекции труда сообщили о несчастном случае на производстве. ЧП случилось 20 января в воронежском ООО «НПП «ЭКАР», занимающемся утилизацией отходов. В 7.30 сотрудница этой организации по пути на рабочее место спускалась с лестницы, оступилась и упала, ударившись о ступеньки.

Подъехавшие врачи скорой увезли женщину в больницу. Там врачи установили, что травмы, полученные ею, оказались тяжелыми.

Главный государственный инспектор труда регионального ведомства проводит расследование этого несчастного случая.