В Воронеже женщина на работе ударилась о ступеньки лестницы и получила тяжелую травму

Травмы. полученные женщиной. потребовали лечения в больнице. Фото: из архива «КП»

В региональной государственной инспекции труда сообщили о несчастном случае на производстве. ЧП случилось 20 января в воронежском ООО «НПП «ЭКАР», занимающемся утилизацией отходов. В 7.30 сотрудница этой организации по пути на рабочее место спускалась с лестницы, оступилась и упала, ударившись о ступеньки.

Подъехавшие врачи скорой увезли женщину в больницу. Там врачи установили, что травмы, полученные ею, оказались тяжелыми.

Главный государственный инспектор труда регионального ведомства проводит расследование этого несчастного случая.