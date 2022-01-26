Воронежцу с СМА Арсению Лихачеву отказали в самом дорогом уколе в мире из-за угрозы не получить эффект

Фото со страницы Арсения Лихачева в соцсети "ВКонтакте" Фото: Предоставлено

В облздраве рассказали, почему консилиум столичных врачей отказал воронежскому мальчику с СМА Арсений Лихачеву в бесплатном уколе препаратом Золгенсма. Медики пришли к выводу, что ребенку это лекарство противопоказано.

Консилиум провели 12 февраля в Москве по запросу Воронежской областной детской клинической больницы №1. Участвовали специалисты трех федеральных медицинских центров: Российской детской клинической больницы имени Н.И. Пирогова Минздрава России, «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, «Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева. Они пришли к выводу, что в случае с Арсением высок риск отсутствия эффекта от терапии этим препаратом. При этом, по заключению медиков, отмена уже проводимой ребенку терапии препаратом Эврисди (Рисдиплам) может привести к необратимым последствиям, угрожающим жизни мальчика.

Региональный департамент здравоохранения получил заключение 24 января. О нем сообщили матери мальчика.

- Отметим, что лицензией на проведение генозаместительной терапии препаратом Золгенсма в нашей стране обладают только три вышеперечисленных федеральных центра. Таким образом, даже в случае сбора благотворительных средств на приобретения для Арсения препарата высок риск отказа специалистов в проведении ребенку терапии, которая ему не показана, - добавили в облздраве.

Напомним, родители Арсения в социальной сети «ВКонтакте» объявили сбор средств на покупку самого дорого препарата в мире Золгенсма (его цена около 2,5 млн долларов США). Они не согласны с заключением врачей. Обычно укол делают детям в возрасте до двух лет. Воронежский мальчик уже старше, однако его вес еще не достиг предельного для введения препарата.