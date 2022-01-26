Воронежец доверил брокеру из сети почти два миллиона рублей

40-летний воронежец, решив заработать на инвестировании, нашел в соцсети профиль человека, который позиционировал себя в качестве эксперта в области инвестирования и управления активами.

- В ходе переписки мошенник предложил жителю Воронежа инвестировать денежные средства в акции различных компаний, обещая около 50% дохода в год, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Согласившись с предложением, в конце апреля прошлого года потерпевший перевел на представленные ему реквизиты 500 тысяч рублей.

В последующие два месяца воронежец увеличил вложения еще на 1,2 млн рублей и продолжил общение с злоумышленником через мессенджеры. Консультант сообщал мужчине, что инвестиции были довольно удачными. Но через полгода, когда воронежец попытался получить прибыль, связь с брокером оборвалась. Решив, что его обманули, мужчина обратился в полицию.

По факту возбудили уголовное дело. Проводятся поиски подозреваемого.