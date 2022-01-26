Воронежская область заняла первое место в ЦФО по количеству выданных «Пушкинских карт»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежская область на первом месте в ЦФО по количеству полученных «Пушкинских карт», заявила 26 января глава регионального департамента культуры Мария Мазур.

За январь 2022 года в Воронежской области выдали уже 3 000 карт, а всего за время реализации проекта - около 50 тысяч.

- Больше всего по «Пушкинским картам» ходят в театр драмы, второе место поделили театр оперы и балета и Камерный. Для меня просто настоящим подарком стала очередь в оперный по «Пушкинским картам» (входы разделяют для проверки возраста и ФИО по паспортам для владельцев «Пушкинских карт», - ред.), она была в четыре раза больше, чем во вход для обычных зрителей, - отметила Мария Мазур. - К сожалению, пока низкий показатель у ТЮЗа.

С 1 января 2022 года номинал «Пушкинской карты» увеличили с 3 000 до 5 000 рублей в год. По ней можно посещать не только театры, но и музеи, а с февраля и покупать билеты в кинотеатры на российские фильмы, созданные при поддержке Министерства культуры и Фонда кино.