В Воронеже будут судить автодиллера за неуплату налогов на миллионы рублей

За год фирмы недоплатили 188 млн и 60,4 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронеже завершили расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на 188 млн и 60,4 млн рублей. В преступлении обвиняют двух братьев - директоров коммерческих организаций. При этом один из них до суда не дожил – он скончался из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Воронежской области в среду, 26 января.

Обе фирмы занимаются продажей и сервисным обслуживанием автомобилей. Следователи выяснили, что мужчины заключали договоры с фирмами, которые существовали только на бумаге. При этом результаты от мнимых взаимоотношений они включили в вычеты по налогу на добавленную стоимость. В итоге за 2019 одна из компаний недоплатила налогов на 60,4 млн рублей, а вторая на сумму свыше 188 млн рублей.

Суд наложил арест на имущество обвиняемых и организаций в размере, эквивалентном сумме причиненного ущерба. Умершего на следствии представлял его близкий родственник.

- Обвиняемые вину в совершении данного преступления не признавали. Несмотря на это, следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, заключения судебных экспертиз, оперативные материалы региональных управлений ФСБ и МВД, протоколы осмотров, обысков и выемок, иных следственных и процессуальных действий, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу – рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Алексей Ширяев.