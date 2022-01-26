В Воронеже с начала года не могут решить проблему с отоплением в четырех новостройках

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Жильцы четырех домов на улице Кривошеина, №№17, 19, 21 и 23 в Воронеже уже почти месяц живут в условиях постоянных перебоев с подачей отопления. Проблемы здесь начались еще в конце прошлого года – лопнула изношенная труба теплотрассы. Тогда аварию устранили, но проблемы не закончились. С этого момента ЧП на проблемном участке возникают то и дело.

Как сообщили нам в пресс-центре ЖКХ, очередной порыв обнаружили и сейчас:

- По нашим данным, авария возниклв на двух участках до центрального теплового пункта. Поставщик работает уже несколько дней. На время работ отопление отключает. Сегодня, например, по данным РСО, тепла и горячей воды в доме нет с 10:30 до 16:00. На ночь отопление и горячую воду включают, но очень слабо.

В управе Ленинского района «Комсомолке» сообщили, что аварийные бригады работают над устранением порыва и обещают завершить ремонт к середине дня, после чего начнут заполнять систему.