В Воронеже УК оштрафовали на 125 тысяч за срыв сроков пуска отопления

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В начале отопительного сезона, в октябре 2021 года при проверке готовности воронежских домов к пуску тепла государственная жилищная инспекция области затребовала акты приемки и гидравлических испытаний систем отопления в более 600 многоэтажках.

При этом ведомство установило, что документы, свидетельствующие о готовности жилого фонда к отопительному периоду 2021-2022 годов, управляющая организация ООО «УК Мастер» получила с нарушением срока.

- Акт проверки готовности 76 многоквартирных домов, расположенных в Коминтерновском районе был составлен 16 сентября 2021 года, - рассказали в ведомстве. - На основании него был выдан паспорт готовности к отопительному сезону.

Материалы проверки направили в суд, и тот признал управляющую организацию ООО «УК Мастер» виновной, назначив штраф в размере 125 тысяч рублей.

Комментарий УК «Мастер»:

- Подготовку к зиме многоквартирных домов мы начали сразу после окончания предыдущего отопительного сезона. Проверили трубы на целостность, отремонтировали общедомовые сети там, где это было необходимо: где были выявлены дефекты труб и слабые места. Также провели гидравлические испытания – промыли и опрессовали системы. По всем 76 МКД мы это сделали в летний период и направили документы поставщику ресурса – МКП «Воронежтеплосеть». Промежуточные акты мы от поставщика получили, устранили недочеты и выполнили его рекомендации, установив ограничительные шайбы и сопла. И после этого мы долго не могли получить от ресурсоснабжающей организации акты полной готовности. Как только их получили, в тот же день передали в управу района для оформления паспорта готовности. По какой причине поставщик ресурса задержал выдачу акта полной готовности, нам неизвестно. Считаем решение суда несправедливым и будем его оспаривать.